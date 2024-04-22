السعودية تتخطى حاجز 53.7 مليار ريال لاستثمارات رأس المال الجريء للشركات الناشئة

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كشف تقرير مرصد المنشآت المتوسطة والصغيرة في للربع الرابع لعام 2023، أن المملكة العربية السعودية وبفضل الدعم المستمر من القطاعين العام والخاص، أصبحت ولأول مرة وجهة رائدة لاستثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 5.2 مليار ريال خلال عام 2023 متجاوزة بذلك حاجز 53.7 مليار ريال للعام الثاني على التوالي.

وذكر التقرير أن النمو القوي لاستثمارات رأس المال الجريء في المملكة يُعد دليلاً واضحاً على أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، وأن السياسات الذكية تفتح أمام الشركات الناشئة ومنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، آفاقاً جديدة للنمو والازدهار.

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وخلال عام 2023 تمركز 52% من إجمالي رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية.

وبلغت نسبة النمو السنوي في تمويل رأس المال 33%، فيما بلغ عدد المستثمرين الذين دعموا الشركات الناشئة في 2023 نحو 114 مستثمرا.

وشهدت السعودية نحو 9 عمليات اندماج واستحواذ في عام 2023.

وبلغ عدد عمليات الصفقات المبرمة في استثمارات رأس المال الجريء في المملكة 125 صفقة، لتحتل بذلك المركز الثاني في استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

﻿واستحوذ قطاع التقنية المالية في المملكة على ما يقرب من نصف إجمالي تمويل رأس المال الجريء فيها خلال عام 2023، مدفوعاً بصفقتين ضخمتين، إحداهما لشركة "تمارا"، بتمويل بلغ 1.3 مليار ريال، في جولتها الاستثمارية (ج)، والأخرى لشركة "تابي" التي جمعت 937.5 مليون ريال في جولتها الاستثمارية (د)، تليهما 3 صفقات في قطاع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار ريال، مما يدل على ثقة المستثمرين العالميين في منظومة الشركات الناشئة في المملكة.

وفيما يتعلق بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المخصصة من القطاع الخاص، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 17.8% على أساس سنوي، من 228.03 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، إلى 268.57 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023 مما يشير إلى زيادة ثقة القطاع الخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وما تزال المنشآت متوسطة الحجم (50 إلى 249 موظفا) هي أكثر المستفيدين من التمويل، حيث حصلت على 59% من إجمالي التمويل المخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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