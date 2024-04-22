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التضخم

العقود الآجلة للكاكاو تلامس مستويات قياسية جديدة

وسط استمرار إنتاجية مصانع الشوكولاتة

دبي - العربية.نت
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لامست العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك مستويات قياسية جديدة وسط استمرار إنتاجية مصانع الشوكولاتة على الرغم من أزمة العرض العالمية والارتفاعات القياسية في الأسعار.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 6% يوم الجمعة، لتصل إلى 11722 دولارا للطن المتري، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وكانت البيانات قد أظهرت الأسبوع الماضي أن عمليات طحن الكاكاو ارتفعت 4% خلال الربع الأول من العام الجاري في أميركا الشمالية.

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