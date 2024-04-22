بنك الكويت الوطني يتوقع انكماش الناتج المحلي الحقيقي 2.3% في 2024

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توقع بنك الكويت الوطني، اليوم الاثنين، تفاقم الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالبلاد إلى 2.3% في 2024 بعد انكماش نسبته 1.8% في العام الماضي.

وقال البنك في تقريره حول أداء الاقتصاد الكويتي في الربع الأول من العام الحالي إن بيانات الاقتصاد ظلت ضعيفة نسبيا خلال الفترة امتدادا للأداء الضعيف في العام الماضي، حيث انخفضت كل من المبيعات العقارية وأنشطة المشاريع في الوقت الذي بلغ نمو الائتمان أدنى مستوياته في عدة سنوات، وفق "AWP".

وأضاف البنك أن من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 6.9% بعدما انخفض 4.3% في العام الماضي لكن نمو النشاط غير النفطي سيتسارع إلى 2.5% في 2024 من 1% في 2023.

ورفع البنك توقعاته لأسعار النفط في 2024 إلى متوسط قدره 85 دولارا للبرميل نتيجة خفض مجموعة أوبك+ لحصص الإنتاج حتى نهاية النصف الأول بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بوتيرة أقوى من المتوقع.