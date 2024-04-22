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رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (المصدر: واع)
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (المصدر: واع)
الشرق الأوسط

توقيع اتفاق رباعي لتنفيذ "طريق التنمية" لربط الخليج بأوروبا

دبي - العربية.نت
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أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن المذكرة وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي وعن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي.

وأضاف البيان أن السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهدا التوقيع.

وأشار البيان إلى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

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