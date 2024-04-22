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البنك المركزي الإماراتية (المصدر: وام)
البنك المركزي الإماراتية (المصدر: وام)
المركزي الإماراتي

الإمارات: يمكن تأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر بدون فوائد بعد الأمطار الغزيرة

من دون فرض رسوم أو فائدة/أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض

دبي - العربية.نت
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أصدر المصرف المركزي اليوم إشعاراً إلى البنوك وشركات التمويل كافة بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر من دون فرض رسوم أو فائدة/أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.

وشهدت الإمارات في الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة هي الأكبر منذ 75 عاما.

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ومن جانب آخر، أكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي مغطاة بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بـ (التأمين الشامل) وتعتبر شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض.

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وأضاف أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة.

ويوجه المصرف المركزي الجمهور بضرورة قراءة وفهم وثيقة التأمين لضمان حقوقهم التأمينية، والتوجه إلى وحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في حال وجود شكوى أو نزاع مع شركات التأمين.

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