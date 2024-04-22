"المركزي" الصيني يثبت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام عند 3.45%
ثبت سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات عند 3.95%
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45%، وهو ما جاء متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.
وتم الحفاظ على معدل الفائدة أجل 5 سنوات، وهو مرجع للقروض العقارية، عند 3.95% كما كان متوقعا، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.
وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.
-
"بينانس" للعربية: نترقب تشريعات الأصول الافتراضية في السعودية للحصول على ترخيصقال: المملكة شهدت أكبر نمو في العملات الرقمية عالمياً افتتاح الأسواق
-
"أرامكو" السعودية تجري محادثات لشراء 10% من "هنغلي" الصينيةمن شأن الصفقة أن تعزز وجود عملاق النفط السعودي في الصين شركات
-
تعثر أكبر شركة مياه في بريطانيا بضغط من غرامات ضخمة بسبب التلوثتواجه تحديات ضخمة وأزمة سيولة حادة نتيجة تسرب مياه ملوثة إلى الأنهار قصص اقتصادية