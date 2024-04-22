"المركزي" الصيني يثبت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام عند 3.45%

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ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45%، وهو ما جاء متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

وتم الحفاظ على معدل الفائدة أجل 5 سنوات، وهو مرجع للقروض العقارية، عند 3.95% كما كان متوقعا، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.