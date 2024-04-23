الإمارات والإكوادور تتفقان على إطلاق محادثات للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

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اتفقت الإمارات والإكوادور، اليوم الثلاثاء، على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين ضمن مساعي الإمارات لتوسيع شركة الشركاء التجاريين وتعزيز العلاقات مع الأسواق ذات النمو المرتفع.

وقال ثاني أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات في منشور على منصة إكس إنه اتفق على إطلاق المحادثات مع سونسوليز جارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة والاستثمار ومصايد الأسماك في الإكوادور.

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وأضاف أن الشراكة مع الإكوادور ستكون إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتهدف لتعزيز التجارة غير النفطية التي ارتفعت 76% لتتجاوز 675 مليون دولار في 2023 وتعظيم الفرص بالقطاعات الحيوية بما يشمل الطاقة المتجددة والتعدين وغيرهما، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الزيودي إنه ركز في لقاء مع أرتورو فيليكس رئيس ديوان الرئاسة بالإكوادور على فوائد تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا والفرص المشتركة التي ستحققها اتفاقية الشراكة الشاملة لاقتصادي البلدين.

وأضاف أنه استكشف أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها اتفاقية الشراكة في المستقبل خلال اجتماعات مع كبار مسؤولي وزارات الطاقة المتجددة والمناجم والنقل والأشغال العامة والزراعة والسياحة، مشيرا إلى ازدهار علاقات التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين في الوقت الحالي.

وقال الزيودي "خلال غداء عمل وزيارات في العاصمة كيتو، تبادلنا الآراء مع نخبة من كبار رجال الأعمال في الإكوادور حول أبرز المجالات الواعدة مثل الأسماك والفواكه والمكسرات والحبوب، ما يؤكد أن الإكوادور ستكون شريكا مهما في شبكة الأمن الغذائي لدولة الإمارات".