الإمارات وعمان تبرمان شراكات استثمارية بقيمة 35 مليار دولار

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أبرمت الإمارات وسلطنة عمان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم لتعميق التعاون في قطاعات متعددة بين البلدين، خلال انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني.

ووقعت شركات إماراتية وعمانية اتفاقيات في قطاعات تشمل الطاقة والنقل خلال زيارة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق للإمارات.

وأعلنت وزارة الاستثمار الإماراتية عن الاتفاقيات في بيان اليوم الثلاثاء غداة وصول سلطان عمان في زيارة رسمية تستمر يومين ولقائه برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت الوزارة أن اتفاقيات الاستثمار بين البلدين تشمل مشروعا ضخما للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، ووقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة حديد الإمارات أركان،؛ وشركة أوكيو للطاقة البديلة والشركة العمانية لنقل الكهرباء.

كما تضمنت الاتفاقات اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (إيه.دي.كيو) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم، فضلا عن اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.

وأضافت الوزارة أن البلدين أبرما اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة ومجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.

كما وقع البلدان أيضا اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي-عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.