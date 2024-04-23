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اقتصاد مصر

الحكومة المصرية: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها

أكدت أنه لا توجد مشكلة في توفير النقد الأجنبي

دبي - العربية.نت
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أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء عودة وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ إلى طبيعتها، موضحة أنه لا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن المتحدث باسم الحكومة قوله إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تابع في اجتماع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق.

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وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء محمد الحمصاني إن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 أبريل/نيسان الجاري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف أن البضائع تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: إضافات الأعلاف والأدوية والأرز والأسماك والأسمدة والأمصال واللقاحات والتقاوي والبذور الزراعية والذرة والزبدة والزيت والعدس والقمح والكيماويات الخاصة بالأدوية واللحوم والشاي وفول الصويا ولبن البودرة ولبن الأطفال والمستلزمات الطبية والقرنيات والدواجن الحية.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.

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