الهند.. سوق رئيسي لتصميم الرقائق وسط جهود البلاد لتعزيز أشباه الموصلات محليا

3 دقائق للقراءة

قال رئيس شركة "كوالكوم" في الهند إن الشركة تقوم بالفعل بتصميم الرقائق محلياً، بسبب استفادتها من مجموعة المهندسين الموهوبين في البلاد.

وأضاف سافي سوين، رئيس شركة "كوالكوم" الهند، لـ"CNBC" الأميركية: "لدينا بالفعل شرائح مصممة فعليًا بشكل كامل في الهند، ونحن نقوم بشحنها عالميًا".

تقوم شركة الرقائق الأميركية بتصميم أشباه الموصلات ومنتجات الاتصالات اللاسلكية. تشتهر شركة "كوالكوم" بمعالجاتها "Snapdragon" التي تعمل على تشغيل بعض أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" في جميع أنحاء العالم.

مثل أي مصمم للرقائق، لا تقوم شركة "كوالكوم" بتصنيع الرقائق الخاصة بها. وبدلاً من ذلك، فهي تعتمد على الشركات المصنعة للرقائق مثل "TSMC" و"Samsung Electronics" و"GlobalFoundries".

وقالت جمعية صناعة أشباه الموصلات في تقرير لها إن عملية تصميم الرقائق "معقدة للغاية" لأنها تتطلب "سنوات من البحث والتطوير، واستثمارات بمئات الملايين من الدولارات، وآلاف المهندسين".

ذكرت وسائل الإعلام المحلية في يناير أن شركة "كوالكوم" تعمل على توسيع عملياتها في تشيناي من خلال مركز تصميم جديد يركز على التكنولوجيا اللاسلكية.

وسيدعم الاستثمار البالغ 1.77 مليار روبية (21.3 مليون دولار) أيضًا التزام "كوالكوم" برؤية الحكومة الهندية المتمثلة في تعزيز الصناعة المحلية.

"لقد رأينا الهند منذ 20 عامًا كمركز عظيم للتميز في البحث والتطوير ومجموعة كبيرة من المواهب". وقال سوين لـ "CNBC" الأميركية: "إننا نرى الهند كسوق عظيم، وفرصة عظيمة".

قطعت طموحات الهند في مجال أشباه الموصلات خطوات هائلة مع موافقة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على ثلاثة مصانع لأشباه الموصلات في ولاية غوجارات وآسام باستثمارات تزيد على 15 مليار دولار.

"تتمتع الهند بالفعل بقدرات عميقة في تصميم الرقائق. ومن خلال هذه الوحدات، ستطور بلادنا قدراتها في مجال تصنيع الرقائق. سيتم تطوير تقنيات التعبئة والتغليف المتقدمة محليًا في الهند"، وفقًا لبيان حكومي صدر في 29 فبراير.

تريد الهند أن تصبح مركزًا رئيسيًا للرقائق للتنافس مع الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية، وتحاول جذب صانعي الرقائق الأجانب لبدء عملياتهم في البلاد. ومن المتوقع أن تستفيد دول مثل الهند من سعي صانعي الرقائق العالميين إلى تنويع عملياتهم وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

ولتعزيز قدرات التصنيع المحلية والصادرات، أعلنت الهند عن حوافز مرتبطة بالإنتاج بقيمة مليارات الدولارات "لجذب الاستثمار" في المجالات الرئيسية والتكنولوجيا المتطورة فضلا عن جعل الهند "جزءا لا يتجزأ من سلسلة القيمة العالمية".

تهدف الهند إلى أن تكون واحدة من أكبر خمس شركات مصنعة لأشباه الموصلات على مستوى العالم في السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات سابقة في مارس لأشويني فايشناو، وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات,

تعد شركة "أبل" إحدى الشركات التي قامت بتنويع بعض عمليات التصنيع الخاصة بها لتشمل الهند وسط التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. تقوم شركة آبل الآن بتجميع حوالي 14% من أجهزة "iPhone "الخاصة بها في الهند، وهو ضعف الكمية التي أنتجتها هناك العام الماضي، وفقًا لتقرير "بلومبرغ".

تخطط شركة "غوغل" لبدء إنتاج هواتفها الذكية "Pixel" في الهند بحلول الربع الثاني، حسبما أفاد موقع "Nikkei Asia" في فبراير.