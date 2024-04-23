متعاملون: الجزائر تطرح مناقصات دولية لشراء علف الصويا والذرة
التوريد بحلول 20 مايو
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن طرح مناقصات دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من الذرة لأعلاف الحيوانات و70 ألف طن من علف الصويا.
وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو غدا الأربعاء 24 أبريل/نيسان.
ويمكن توريد الذرة من أي مناشئ يختارها البائع على ثلاث شحنات على أن تتراوح كمية كل منها من 30 إلى 40 ألف طن.
كما يمكن توريد علف الصويا من أي مناشئ اختيارية على شحنتين على أن تتراوح كمية كل منها من 30 إلى 35 ألف طن.
ومطلوب توريد كل من علف الذرة والصويا بحلول 20 مايو/أيار.
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