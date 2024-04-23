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خليج العقبة ( رويترز)
خليج العقبة ( رويترز)
سفر

مشروع مذكرة تفاهم لنقل الركاب في خليج العقبة بين السعودية ومصر

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.

وبحسب بيانات وزارة الهجرة المصرية حتى العام 2022، فإن أكبر جالية مصرية موجودة في الخارج بالمملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري.

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وخليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على هذا الخليج، فإنه المنفذ الوحيد لكل من فلسطين والأردن على البحر الأحمر، وقد سمي بخليج العقبة نسبة لمدينة العقبة.

ويبلغ طول خليج العقبة ما يقارب 180 كيلومترا، ويتراوح اتساعه بين 19 و28 كيلومترا، وتصل أعمق نقطة فيه إلى 1850 مترا، ويغطي مساحة تقدر بـ239 كيلومترا مربعا.

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