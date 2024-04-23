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السفينة التي تعرضت للغرق - (هيئة قناة السويس)
من عمليات إنقاذ السفينة التي تعرضت للغرق - (هيئة قناة السويس)
قناة السويس

قناة السويس المصرية تعلن إنقاذ سفينة بضائع وطاقمها من الغرق

ترفع علم تنزانيا وقادمة من لبنان

دبي - العربية.نت
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قالت هيئة قناة السويس المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وحدات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة نجحت في إنقاذ سفينة البضائع "LABATROS" من الغرق الكامل، وإنقاذ طاقمها البحري المكون من 12 فرد، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

جاء ذلك عقب تلقي مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، ودفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار 10" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

من عمليات إنقاذ السفينة - (هيئة قناة السويس)
من عمليات إنقاذ السفينة - (هيئة قناة السويس)

ويجري العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحري وأطقم مكافحة التلوث البحري لاحتواء أية آثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).

من عمليات إنقاذ السفينة (قناة السويس)
من عمليات إنقاذ السفينة (قناة السويس)
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