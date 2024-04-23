"المركزي" المصري يجري تعديلا على العملية الرئيسية لربط الودائع

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قرر البنك المركزي المصري إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية التي تصل مدتها 7 أيام، ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر متوسط "الكوريدور".
وأشار إلى أنه سيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأضاف البنك أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
-
"مبكو" تبدأ مشروع مصنع ورق الكرتون بميزانية 1.78 مليار ريالبطاقة إنتاجية 450 ألف طن وينتهي تنفيذه بالربع الرابع من 2027 شركات
-
مستثمرون بـ"مرسى علم" المصرية يطلبون سداد فاتورة الكهرباء دون رسوم إضافيةالفنادق خارج الأحوزة العمرانية للمدن تسدد رسوما تصل 7 ملايين جنيه للميغاواط ... أخبار حصرية
-
"شلاتين للثروة المعدنية" تُسلم "المركزي" المصري 220 كلغ ذهب الربع الأول 2024إعلان الشركات الفائزة بمزايدة التنقيب عن الذهب قبل نهاية النصف الأول أخبار حصرية