"المركزي" المصري يجري تعديلا على العملية الرئيسية لربط الودائع

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قرر البنك المركزي المصري إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية التي تصل مدتها 7 أيام، ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر متوسط "الكوريدور".

وأشار إلى أنه سيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك.

وأضاف البنك أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.