اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
الفائدة

"المركزي" المصري يجري تعديلا على العملية الرئيسية لربط الودائع

اعتبارا من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قرر البنك المركزي المصري إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية التي تصل مدتها 7 أيام، ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر متوسط "الكوريدور".

وأشار إلى أنه سيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك.

وأضاف البنك أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط