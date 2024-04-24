أبوظبي تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية

1 دقيقة للقراءة

جمعت أبوظبي 5 مليارات دولار من بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ 3 أعوام.

وتوزع الإصدار على 3 شرائح لآجال 5 و10 و30 عاما. وتلقت طلبات تجاوزت قيمتها 22 مليار دولار.

وخفضت أبوظبي السعر الاسترشادي لعائد السندات من 70 و 85 و125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشرائح الثلاث إلى 35 و 45 و90 نقطة أساس بسبب ارتفاع الطلب على هذه السندات.

وتولى إدارة الطرح كلا من بنك أبوظبي التجاري و"سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد" وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي و"جيه.بي موراغن سيكيورتيز" و"مورغان ستانلي" و"ستاندرد تشارترد".