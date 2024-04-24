الإمارات.. 4.4 تريليون درهم إجمالي التجارة الخارجية للسلع والخدمات في 2023

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قال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأربعاء إن إجمالي التجارة الخارجية للبلاد من كافة السلع والخدمات بلغ رقما قياسيا عند حوالي 4.4 تريليون درهم العام الماضي.

وأوضح الشيخ محمد، وهو أيضا نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في منشور على منصة إكس أن إجمالي الصادرات الخدمية بلغ 606 مليارات درهم في 2023 ارتفاعا من 570 مليارا في العام الذي سبقه، مضيفا أن من بين ذلك أكثر من 170 مليار درهم صادرات خدمية رقمية.

وقال إن الدولة تمكنت من التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة، بما سيمكن البلاد من تعزيز الصادرات بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم سنويا بحلول عام 2031، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي فبراير الماضي، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بلغ مستوى قياسيا قدره 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023.

وأضاف "هذا الرقم القياسي لأول مرة رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".