الجزائر توقع اتفاقية مع "بلدنا" القطرية لمشروع حليب مجفف بقيمة 3.5 مليار دولار

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وقعت وزارة الزراعة الجزائرية اليوم الأربعاء اتفاقية إطارية مع شركة بلدنا القطرية لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار في جنوب الجزائر لا سيما في ولاية أدرار.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها الإلكتروني إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منظومة زراعية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته عن طريق الشراكة بين بلدنا والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري.

وأضافت أن المشروع سيشغل مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار تحتوي على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت أن المشروع سيسمح بإنتاج 50% من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب كما سيوفر خمسة آلاف فرصة عمل.

وأشارت إلى أن المشروع سيزود السوق المحلية أيضا باللحوم الحمراء، ويسهم في رفع عدد رؤوس الأبقار في الجزائر.