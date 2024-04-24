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شعار المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية مناسبة
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اقتصاد السعودية

السعودية تجمع 7.39 مليار ريال من طرح أبريل للصكوك المحلية

على 3 شرائح مختلفة

دبي - العربية.نت
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2024م ضمن برنامج صكوك السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.396 مليارات ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 2.235 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.648 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثالثة 3.513 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2036.

كما تعتزم المملكة تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024م من ما هو معلن مسبقا في خطة الاقتراض السنوية لتصل إلى 138 مليار ريال، حيث تم تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر الماضية من عام 2024.

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وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام وذلك لتسريع المشاريع الإستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030.

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