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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

المركزي" المصري يطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل

لأجل عام

دبي - العربية.نت
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علمت "العربية Business" أن البنك المركزي المصري بصدد إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل بقيمة تصل لمليار دولار ولأجل عام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن هيكلة الديون في ظل استحقاق أذون خزانة دولارية مدة عام بقيمة مليار دولار يوم 30 أبريل الجاري وبلغ العائد عليها 4.9%.

وكان المركزي قد أصدر أذون خزانة دولارية منذ بداية العام بقيمة 1.85مليار دولار من خلال مزادين في شهر يناير وفبراير الماضيين.

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