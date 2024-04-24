المركزي" المصري يطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
علمت "العربية Business" أن البنك المركزي المصري بصدد إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل بقيمة تصل لمليار دولار ولأجل عام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن هيكلة الديون في ظل استحقاق أذون خزانة دولارية مدة عام بقيمة مليار دولار يوم 30 أبريل الجاري وبلغ العائد عليها 4.9%.
وكان المركزي قد أصدر أذون خزانة دولارية منذ بداية العام بقيمة 1.85مليار دولار من خلال مزادين في شهر يناير وفبراير الماضيين.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تراجع تعاقدات تصدير القطن المصري 30% منذ بداية الموسم الجاريتقرير أميركي يتوقع انخفاض مساحات زراعات الموسم المقبل 11.4% أخبار حصرية
-
"أديس مصر" تعتزم زيادة أعمالها بقطاع النفط والغاز 25% خلال 2024تعتزم إضافة بريمتين" لأسطولها بقيمة تتراوح 40 و 60 مليون دولار أخبار حصرية
-
صندوق النقد: السلطات المصرية تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من "المركزي"استمرار الاقتراض يهدد بتقويض الاقتصاد والتسبب في ضعف سعر صرف الجنيه اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية