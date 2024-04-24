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تايوان تبدي سعادتها لإقرار حزمة مساعدات أميركية

تايبيه/بكين - رويترز
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أبدت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الأربعاء سعادتها بإقرار الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات خارجية كبيرة تشمل دعما لتسليح تايوان، فيما حثت الصين واشنطن على وقف بيع الأسلحة إلى تايبيه.

وتعد الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد أسلحة لتايوان حتى مع غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وطالبت الصين، التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، مرارا بوقف مبيعات الأسلحة.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب يوم السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة قدرها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

وقالت تساي في اجتماعها مع المشرعين الأميركيين الزائرين في المكتب الرئاسي في تايبيه "نحن أيضا سعداء للغاية لأن مجلس الشيوخ أقر للتو مشروعات القوانين هذه".

وفي بكين، أبدى مكتب شؤون تايوان غضبه من مشروعات القوانين التي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا اليوم الأربعاء.

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