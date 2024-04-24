تحالف صيني يدرس إقامة مدينة نسيجية متكاملة في مصر باستثمارات 300 مليون دولار
مسؤول: الحكومة المصرية تتطلع إلى جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر
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ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر في بيان اليوم الأربعاء أن تحالفا صينيا في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة عبر عن رغبته في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة، تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار.
وأوضح البيان أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الهيئة حسام هيبة مع رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لينيونفنج، الذي يزور مصر على رأس وفد يضم رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية في المجال.
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وعبر هيبة عن تطلع الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خاصة بقطاع الغزل والنسيج لما له من أهمية اقتصادية وتنموية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال إن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي تساهم في خلق العديد من فرص العمل.
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