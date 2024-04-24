تحالف صيني يدرس إقامة مدينة نسيجية متكاملة في مصر باستثمارات 300 مليون دولار

1 دقيقة للقراءة

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر في بيان اليوم الأربعاء أن تحالفا صينيا في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة عبر عن رغبته في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة، تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار.

وأوضح البيان أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الهيئة حسام هيبة مع رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لينيونفنج، الذي يزور مصر على رأس وفد يضم رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية في المجال.

مسؤول لـ"العربية": مصر تستهدف جذب استثمارات هندية بمليار دولار في 2024

وعبر هيبة عن تطلع الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خاصة بقطاع الغزل والنسيج لما له من أهمية اقتصادية وتنموية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي تساهم في خلق العديد من فرص العمل.