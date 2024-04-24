تراجع قيمة صادرات البترول السعودية 3.8% إلى 73 مليار ريال في فبراير 2024

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تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية بنسبة 21.77% في فبراير من 2024، إلى نحو 31.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 40.78 مليار ريال في فبراير من 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء.

وانخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 2% في فبراير الماضي إلى نحو 95.03 مليار ريال، مقارنة بنحو 96.97 مليار ريال في فبراير 2023، فيما استقرت على أساس شهري مقارنة بنحو 94.94 مليار ريال في يناير من 2024.

وجاء تراجع الصادرات السلعية على أساس سنوي، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8% إلى 73.16 مليار ريال في فبراير الماضي.

وارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 4.4% في شهر فبراير 2024، على أساس سنوي، إلى 21.86 مليار ريال.

فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير 4.1% إلى 15.36 مليار ريال.

وبلغت الواردات 63.13 مليار ريال في فبراير من 2024، بارتفاع نسبته 12.3% مقارنة بنحو 56.196 مليار ريال في فبراير 2023.