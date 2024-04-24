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أمطار تاريخية عاشتها دبي الأسبوع الماضي - صورة من حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي
أمطار دبي - صورة من حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي
اقتصاد الإمارات

رئيس الوزراء: الإمارات تخصص ملياري درهم لصالح المنازل المتضررة من السيول

أكد أنه تم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات

دبي - العربية.نت
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء خصص ملياري درهم (نحو 545 مليون دولار) لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء المنخفض الجوي الأخير الذي تسبب في سيول عارمة في عدة مناطق بالبلاد.

وأضاف الشيخ محمد في حسابه على منصة إكس "تم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية".

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كما أشار إلى أن الحكومة شكلت أيضا "لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من كافة الإمارات المحلية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وشهدت الإمارات هطولا للأمطار هو الأكبر في 75 عاما منذ بدء حفظ السجلات. وأدت إلى إصابة مناطق واسعة من البلاد بالشلل وألحقت بها أضرارا كبيرة.

وحاصرت السيول السكان في الشوارع والمكاتب والمنازل. وأبلغ كثيرون عن تسرب المياه لمنازلهم، فيما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مراكز تجارية تجتاحها المياه من الأسطح.

ويعد هطول الأمطار أمرا نادر الحدوث في الإمارات ومناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية التي تشتهر بمناخها الصحراوي الجاف. وقد تتجاوز درجات الحرارة فيها خلال الصيف 50 درجة مئوية.

ويقول خبراء المناخ إن الاحتباس الحراري هو السبب الرئيسي للظواهر الجوية المتطرفة.

ويتوقع الباحثون أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة وخطر الفيضانات في مناطق بالخليج.

وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بيان إنه وجه الجهات المعنية بسرعة حصر الأضرار وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

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