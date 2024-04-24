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صندوق النقد الدولي يجتمع الأسبوع المقبل لصرف 1.1 مليار دولار لباكستان

هذا التمويل يمثل الدفعة الثانية والأخيرة من حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار

كراتشي- رويترز
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ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع يوم 29 أبريل/ نيسان لمناقشة الموافقة على صرف تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان.

ويمثل هذا التمويل الدفعة الثانية والأخيرة من حزمة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وحصلت باكستان على التمويل الصيف الماضي في مسعى لتجنب التخلف عجز عن سداد الديون السيادية وسينتهى سريان الاتفاق هذا الشهر.

وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى الحصول على قرض جديد طويل الأجل أكبر من صندوق النقد الدولي.

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وقال وزير المالية الباكستاني إن إسلام أباد يمكن أن تتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو/ تموز.

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