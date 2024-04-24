"المركزي" العماني يدعو البنوك وشركات التمويل لتأجيل الأقساط

1 دقيقة للقراءة

دعا البنك المركزي العماني، اليوم الأربعاء، كافة البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي لتأجيل الأقساط للتخفيف على المتضررين من تداعيات سوء الأحوال الجوية.

وقال البنك في منشور على منصة "إكس" إن المستهدفين بالتأجيل هم الأفراد ممن تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر أن ضوابط التطبيق تشمل تأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين الراغبين بما لا يتجاوز ثلاثة أقساط أو أربعة بما يشمل قسط العيد، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أنه يتعين على البنوك والشركات عدم تحصيل أي فائدة أو أرباح خلال فترة التأجيل وعدم فرض رسوم ترتبط بعملية التأجيل.

ودعا البنوك والشركات أيضا إلى توعية المتضررين بتأثير عملية التأجيل وتزويدهم بجدول السداد المرتبط بالتأجيل قبل البدء في العملية.

كانت عُمان قد أعلنت الخميس أن عدد الوفيات جراء المنخفض الجوي الذي ضرب السلطنة خلال الأسبوع الماضي ارتفع إلى 21، في موجة من سوء الأحوال الجوية أثرت أيضا على الإمارات واليمن وشهدت عواصف عادية وأمطارا غزيرة غير مسبوقة.