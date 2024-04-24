مصر تقر 3 مشروعات كبرى في رأس الحكمة تشمل إنشاء منطقة حرة

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وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على 3 مشروعات كبرى في منطقة رأس الإنشاء منطقة حرة خاصة وأخرى استثمارية في مدينة رأس الحكمة، وذلك ضمن عدة قرارات تتعلق بمخطط تنمية وتطوير المدينة الواقعة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.

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ووفقا للبيان، تضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة أو ما يطلق عليها الرخصة الذهبية عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف البيان أن القرارات شملت أيضا الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

كانت الحكومة المصرية والقابضة (إيه.دي.كيو)، شركة الاستثمار السيادي بأبوظبي، قد وقعتا في فبراير/شباط الماضي عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة إجمالية بقيمة 35 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري في ذلك الحين إن استثمارات المشروع، الذي ستحصل مصر على 35% من عوائده، تتضمن تحويل ودائع إماراتية لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تطوير المشروع.