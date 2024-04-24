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جانب من الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان
اقتصاد عمان

توجيهات لشركات التأمين بتسريع إجراءات تسوية مطالبات منخفض المطير في "عمان"

إلزام الشركات بقبول المطالبات دون تقارير إثبات وقوع الضررمن الجهات المعنية

دبي - العربية.نت
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وجهت هيئة الخدمات المالية العمانية، اليوم الأربعاء، كافة شركات التأمين في السلطنة بضرورة تسهيل وتسريع إجراءات تسوية المطالبات التأمينية الخاصة بمنخفض المطير الذي تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة في منشور على منصة "إكس" إنها توجه بإنشاء "ترميز تعريفي مستقل في أنظمة الشركات تحت مسمى منخفض المطير وموافاة الهيئة بتقرير أسبوعي بالأضرار" لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت إنه يتعين على الشركات قبول المطالبات دون الحاجة لطلب تقرير إثبات وقوع الضرر من الجهات المعنية إلا في الحالات التي يقع فيها شبهة احتيال.

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كانت عُمان قد أعلنت الخميس الماضي أن عدد الوفيات جراء المنخفض الجوي الذي ضرب السلطنة خلال الأسبوع الماضي ارتفع إلى 21 شخصا، في موجة من سوء الأحوال الجوية أثرت أيضا على الإمارات واليمن وشهدت عواصف عادية وأمطارا غزيرة غير مسبوقة.

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