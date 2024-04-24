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اقتصاد الإمارات

"سيمنس موبيليتي" و"حسن علام " تفوزان بعقد إشارات سكة حديد "الإمارات عمان"

يربط أبوظبي في الإمارات بولاية صحّار في عمان بطول 303 كيلومترات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة سيمنس موبيليتي بالتعاون مع شريكتها حسن علام للإنشاءات في الائتلاف بالإعلان عن فوزهما بعقد تصميم وبناء ودمج أنظمة خط سكة حديد أبوظبي – صحّار المملوك لشركة عُمان والاتحاد للقطارات ، وهي شركة مشتركة مملوك من قبل البلدين.

وستقوم شركتا سيمنس موبيليتي وحسن علام للإنشاءات بتصميم وبناء ودمج نظم الإشارات طبقا لمواصفات التحكم الأوروبي من المستوى الثاني - Level 2) ETCS( المتوافقة مع البيئة التشغيلية بالمناطق الصحراوية في منطقة الخليج العربي والاتصالات وإمدادات الطاقة اللزمة عبر خط سكة حديد أبوظبي – صحّار على مسافة 303 كيلومترات وفق بيان تلقته "العربية Business".

يرتبط المشروع بشبكة السكك الحديدية الإقليمية الحالية والمقترحة في دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم دمجه بها بالكامل، وذلك في إطار رؤية لربط دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة من خلال شبكة السكك الحديدية.

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ستربط شبكة السكك الحديدية الإماراتية - العمانية (حفيت للقطارات) ميناء صحّار في سلطنة عمان بشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات في أبوظبي، وهي شبكة تربط جميع الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى حدود المملكة العربية السعودية.

ويهدف البلدان من خلال هذا المشروع التاريخي إلى تسهيل ممارسة التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة منظومة سلسلة التوريد من خلال ربط الموانئ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديدية وتعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بين البلدين.

كما يهدف المشروع إلى ربط المراكز الصناعية بين البلدين وتعزيز فعالية الخدمات اللوجستية، فضلًا عن التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة والنشاط الاقتصادي والسياحة.

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