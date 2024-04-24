"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.5% في 2024

3 دقائق للقراءة

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن ينمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري بمعدل 4.5%.

وقالت المؤسسة التي مقرها لندن في تقرير، إن الاقتصاد الإماراتي سيحقق أداء طيبا في 2025 أيضا، إذ ستعزز الإمارات إنتاجها من النفط بوتيرة أسرع من الاقتصادات الخليجية الأخرى بفضل حصتها الإنتاجية الأعلى في تحالف أوبك+، غير المستغلة حتى الآن، وسعي الإمارات علنا لزيادة الإنتاج بحلول 2027.

وقالت المؤسسة إنه وفقا لتقديراتها، نما اقتصاد الإمارات 3.3% في 2023 مستندة في ذلك إلى بيانات أكبر إمارتين بالبلاد هما أبوظبي ودبي وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وقالت إن اقتصاد أبوظبي نما بمعدل 3.1% العام الماضي، وعوض نمو القطاع غير النفطي البالغ 9.1 % وأكثر انكماشا نسبته 4% في قطاع النفط بالإمارة.

وأضافت أن اقتصاد دبي نما 3.3% على أساس سنوي في المتوسط في الفصول الثلاثة الأولى من العام.

وقالت إنه بالنسبة لعام 2024، لا يزال قطاع النفط في الإمارات يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام، بعدما قرر تحالف أوبك بلس تمديد مستويات إنتاجه الحالية حتى نهاية الربع الثاني.

وذكرت أن قوة الاقتصاد غير النفطي في الإمارات استمرت منذ العام الماضي وحتى مطلع العام الجاري، قائلة إنه على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس آذار تراجعا في كل من دبي والإمارات، فإنه لا يزال قرب أعلى مستوياته في خمس سنوات.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يؤدي دورا رئيسيا في تعافي دبي، لافتة إلى أن بيانات مؤشر مديري مشتريات دبي أظهرت أن مكون السفر والسياحة بالمؤشر يقل قليلا فحسب عن سلسلة من الارتفاعات، وهو ما عكسته بيانات أظهرت أن دبي استقبلت 1.9 مليون زائر في فبراير شباط، وهو أقوى رقم شهري مسجل على الإطلاق.

وأضافت أنه متوسط الأسعار والإيرادات اليومية لكل غرفة فندقية متاحة ارتفع 30 إلى 55%، وزاد معدل إشغال الفنادق في المتوسط إلى 87.1%.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن القطاع العقاري السكني في دبي واصل قوته، إذ ارتفعت أسعار العقارات 2% في المتوسط على أساس شهري في فبراير/ شباط وفق لنايت فرانك وريدين، ما يعني حاليا أن الأسعار مرتفعة 53% من المستويات المتدنية الأحدث المسجلة في أواخر 2020.

وذكرت أن ثمة دلائل تشير إلى أن ذلك كان مدفوعا بتدفق الأجانب، ومعظمهم من الروس، والذين قاموا بشراء عقارات من مستويات مرتفعة بالسوق.

وتوقعت كابيتال تباطؤ التضخم في الإمارات خلال بقية العام الجاري وفي العام المقبل بالتزامن مع بدء دورة من التيسير النقدي اعتبارا من الربع الثالث، متوقعة خفض سعر الفائدة الرئيسية في الإمارات بمقدار 175 نقطة أساس في المجمل بنهاية 2025 مما سيدعم إنفاق الأسر.