"موانئ" السعودية : إضافة خدمة الشحن "TPA" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
لتعزيز ربط المملكة بموانئ الصين والمحيط الهادئ
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية عن إضافة شركة إيفرغرين (Evergreen) خدمة الشحن الملاحية الجديدة (TPA) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بموانئ الصين، والمحيط الهادئ، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، ويسهم في تطوير مسارات الاتصال البحري.
وشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال عام 2023م وضع حجر الأساس لمشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات، بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"، بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقًا لصيغة (BOT)؛ التي تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120%، لتصل إلى 7.5 مليون حاوية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 11 ميناء إقليميًا ودوليًا تشمل: كيلانج الماليزي، وكاي ميب الفيتنامي، وهونغ كونغ، وتشينغداو، ونينغبو، وشنغهاي، وبانتيان في الصين، وتايبيه، وكاوشيونغ في تايوان، وأم قصر العراقي، وجبل علي الإماراتي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 6000 حاوية قياسية وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعد ميناءً أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
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