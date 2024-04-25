بريطانيا: البحرية الملكية أسقطت صاروخا للحوثيين استهدف سفينة تجارية
وزير الدفاع: بريطانيا تواصل التمركز في طليعة الرد الدولي على هجمات الحوثيين على السفن
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قالت بريطانيا اليوم الخميس إن السفينة (دياموند) التابعة لسلاح البحرية الملكية أسقطت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران من اليمن لاستهداف سفينة تجارية.
وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في بيان "تواصل بريطانيا التمركز في طليعة الرد الدولي على الهجمات الخطيرة على سفن تجارية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، وهي هجمات أزهقت أرواح بحارة دوليين".
كانت هيئة بحرية بريطانية قالت إن قبطان سفينة أبلغ عن سماع دوي قوي ورؤية ارتطام بالماء وتصاعد للدخان من البحر اليوم الخميس على بعد نحو 15 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير وأن جهات عسكرية تقدم لها الدعم.
ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني ويقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة (حماس) في قطاع غزة.
وقال الحوثيون أمس الأربعاء إنهم نفذوا ثلاث عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي.
وفي سياق متصل؛ قال مسؤول عسكري أوروبي إن فرقاطة دمرت طائرة مسيرة انطلقت من مناطق الحوثيين في اليمن.
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