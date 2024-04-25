رؤية السعودية 2030 تستهدف 1000 مليار ريال إيرادات حكومية غير نفطية

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كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، أن الإيرادات الحكومية غير النفطية 457 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 166 مليار ريال، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 1.000 مليار ريال،

وذكر التقرير أن تلك الإيرادات أسهمت بتغطية 35% من إجمالي مصروفات الميزانية للعام 2023، المقدرة بـ 1.293 مليار ريال.

كانت الميزانية السعودية في 2023 قد سجلت إجمالي إيرادات بنحو 1.21 تريليون ريال في 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 1.29 تريليون ريال، ليقف العجز عند نحو 81 مليار ريال.

وبلغت إيرادات الميزانية الفعلية في الربع الرابع من 2023 بلغت قيمتها 357.984 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مصروفات الميزانية في الربع الرابع من 2023 نحو 394.979 مليار ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية حوالي 754.6 مليار ريال في 2023، فيما زادت الإيرادات النفطية 28% على أساس سنوي إلى 249.2 مليار ريال في الربع الأخير من 2023.



لكن الإيرادات غير النفطية انخفضت 12% إلى 108.8 مليار ريال في الربع الأخير من 2023 مقابل 123.8 مليار ريال تقريبا في الربع نفسه من 2022.