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المركزي الأوروبي

محافظ "المركزي" الألماني: ليس من الضروري خفض الفائدة مرات متتالية بعد يونيو

أكد أن تضخم أسعار الخدمات في منطقة اليورو لا يزال مرتفعا للغاية

دبي - العربية.نت
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قال محافظ البنك المركزي الألماني Joachim Nagel، إن قرار خفض أسعار الفائدة في يونيو من قبل البنك المركزي الأوروبي قد لا يتبعه بالضرورة سلسلة متتالية من تخفيضات أسعار الفائدة في جميع الاجتماعات التالية له.

وأشار Nagel، إلى أن تضخم أسعار الخدمات في منطقة اليورو لا يزال مرتفعا للغاية، وهو مدفوع بشكل أساسي باستمرار النمو القوي في الأجور.

وأكد، أنه ليس مقتنعا تماما بأن التضخم سيعود فعليا إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في الوقت المناسب وبطريقة مستدامة.

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كان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني توقع استمرار انخفاض التضخم في منطقة اليورو طوال هذا العام بعد أن سجلت معدلاته تراجعا إلى 2.4% بنهاية مارس الماضي.

وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل "هذه أخبار جيدة بشكل عام للأسر في جميع أنحاء أوروبا وتبشر بالخير لتعزيز النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام كما توقعنا في فبراير".

وأضاف أنه لاتزال هناك زيادة وتراجع للمخاطر بالنسبة لهذه التوقعات وأيضا بالنسبة إلى السيناريو الأساسي وهو العودة الثابتة نحو هدف البنك المركزي الأوروبي.

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