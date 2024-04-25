هيئة بريطانية: دوي قوي وتصاعد للدخان من البحر جنوب غربي عدن

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قالت هيئة بحرية بريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن سماع دوي قوي ورؤية ارتطام بالماء وتصاعد للدخان من البحر اليوم الخميس على بعد نحو 15 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير وأن جهات عسكرية تقدم لها الدعم.

رئيس "سينسبري": اضطراب الشحن في البحر الأحمر يؤثر على إمدادات الملابس

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني ويقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال الحوثيون أمس الأربعاء إنهم نفذوا ثلاث عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي.

وفي سياق متصل؛ قال مسؤول عسكري أوروبي إن فرقاطة دمرت طائرة مسيرة انطلقت من مناطق الحوثيين في اليمن