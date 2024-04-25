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سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
البحر الأحمر

هيئة بريطانية: دوي قوي وتصاعد للدخان من البحر جنوب غربي عدن

السفينة وطاقمها بخير وجهات عسكرية تقدم لها الدعم

دبي - رويترز
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قالت هيئة بحرية بريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن سماع دوي قوي ورؤية ارتطام بالماء وتصاعد للدخان من البحر اليوم الخميس على بعد نحو 15 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير وأن جهات عسكرية تقدم لها الدعم.

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ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني ويقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال الحوثيون أمس الأربعاء إنهم نفذوا ثلاث عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي.

وفي سياق متصل؛ قال مسؤول عسكري أوروبي إن فرقاطة دمرت طائرة مسيرة انطلقت من مناطق الحوثيين في اليمن

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