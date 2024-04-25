السعودية توقع مذكرة تفاهم لتمويل البنية التحتية بمناطق صناعية في "عمان"
تهدف إلى دعم نشاط القطاع الخاص
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وقعت سلطنة عمان مذكرة تفاهم مع السعودية لتمويل البنية التحتية في عدد من المناطق الصناعية العمانية لدعم نشاط القطاع الخاص في تلك المناطق.
وذكرت وزارة المالية العمانية في منشور على منصة "إكس" أن المذكرة تهدف إلى دعم نشاط القطاع الخاص في المناطق الصناعية وضمان توفير جميع خدمات البنية الأساسية والمساهمة في تطوير مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية الداعمة.
وأوضحت أن توقيع المذكرة جاء على هامش اجتماع بين وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد حيث تم بحث سبل التعاون ومناقشة مستجدات المشاريع التنموية المشتركة.
وأضافت الوزارة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون الإنمائي بين الجانبين لدعم المجالات التنموية في سلطنة عمان مثل البنى التحتية وبرامج التعليم العالي والمهني وقطاع المياه وقطاع الصناعة والتعدين والنقل والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.
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