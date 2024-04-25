"المركزي" التركي يثبت أسعار الفائدة عند 50%

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أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع ثابتًا عند 50%، لتأتي متماشية مع التوقعات، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية في مارس أدت إلى تشديد كبير في الأوضاع المالية.

وقال البنك المركزي في بيان "تتم مراقبة آثار التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي عن كثب. وبالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ستظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم".

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وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 68.5% في مارس، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند حوالي 70% هذا الربع قبل أن ينخفض في النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2025.

وأضاف البنك المركزي التركي 4150 نقطة أساس إلى تكاليف الاقتراض منذ يونيو الماضي، بعد التحول في السياسات الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.