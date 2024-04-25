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ميناء دمياط - المصدر- هيئة الميناء
ميناء دمياط - المصدر- موقع هيئة الميناء
اقتصاد مصر

"دمياط أليانس" توقع عقدا مع "رواد الهندسة" لتنفيذ أعمال بمحطة حاويات تحيا مصر1

تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة

دبي - العربية.نت
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ذكرت وزارة النقل المصرية اليوم الخميس أن شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات التي تضم تحالفا بين هاباغ لويد ويوروجيت ألمانيا وكونتشيب إيطاليا وقعت عقدا مع شركة رواد الهندسة الحديثة بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمحطة بشكل كامل والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 متر وعمق 18 مترا.

ولم يتضمن بيان الوزارة قيمة العقد المبرم بين الشركتين،وشركة دمياط أليانس هي المشغل للمحطة.

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وأكد وزير النقل المصري كامل الوزير خلال مراسم التوقيع تأكيد على أهمية البدء الفوري في تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة وتكثيف تلك الأعمال لافتتاح المحطة في الموعد المخطط خاصة مع أهميتها في المساهمة في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يدخل في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا/ المنصورة/ دمياط )، ما يساهم في جعل ميناء دمياط مركزا عالميا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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