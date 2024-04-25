"مارش": تراجع متوسط أسعار أقساط التأمين ضد المخاطر التعاقدية 32% في 2023
تتضمن كلا من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا
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ذكرت شركة مارش للوساطة في التأمين وخدمات استشارات المخاطر أن متوسط أسعار أقساط التأمين ضد المخاطر التعاقدية في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قد انخفض 32% العام الماضي.
وعزت الشركة التابعة لمجموعة مارش ماكلينان، ذلك إلى التدفق الكبير للقدرات المتوفرة في هذه المناطق.
غير أنها أشارت في تقرير إلى أن التأمين ضد المخاطر التعاقدية واصل القيام بدور رئيسي في صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية خلال 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت مارش إن الطلب على التأمين ضد المخاطر التعاقدية والذي يضمن للمشترين والبائعين الحماية من مخاطر اتفاقيات الاندماج والاستحواذ، ظل مرنا على الرغم من الصعوبات التي تواجه البيئة الاقتصادية.
وأضافت أن المشترين والبائعين واصلوا سعيهم لحماية صفقاتهم في جميع القطاعات الرئيسية وتعزيزها بتأمين ضريبي وتأمين ضد التزامات حالات الطوارئ.
وجاء في التقرير أن نحو 50% من معاملات المخاطر التعاقدية التي قامت بها الشركة في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي كانت بقطاعات الطاقة المتجددة والعقارات والتكنولوجيا والتصنيع.
وتوقعت مارش أن تسهم أنشطة المؤسسات المرتبطة بالحكومة والصناديق السيادية، إلى جانب تحسين المؤسسات الكبيرة لمحافظها المركزة، في دعم أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال 2024، وذلك في ظل حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها.
وقال نيراف مودي رئيس أعمال الأسهم الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط وأفريقيا لدى مارش "على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التأمين على المخاطر التعاقدية يواصل تأدية دور حيوي في تقليل المخاطر التي تواجه الصفقات واستقطاب رأس المال الخاص".
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