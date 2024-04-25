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اقتصاد أميركا

تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول وارتفاع معدلات التضخم

مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة أبطأ

دبي - العربية Business
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نما الاقتصادي الأميركي في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر/أيلول.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات المنتجة في الفترة من يناير إلى مارس، بمعدل سنوي 1.6% عند تعديله حسب الموسمية والتضخم، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى زيادة بنسبة 2.4% بعد زيادة بنسبة 3.4% في الربع الرابع من عام 2023 و4.9% في الفترة السابقة.

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وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.5% خلال هذه الفترة، بانخفاض عن 3.3% في الربع الرابع. وساعد الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمستوى المحلي في الحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي إيجابيًا خلال هذا الربع، في حين تم خصم انخفاض الاستثمار في المخزون الخاص وزيادة الواردات.

وكانت هناك بعض الأخبار السيئة على جبهة التضخم أيضًا.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو متغير رئيسي للتضخم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.4% خلال الربع، وهو أكبر مكسب له خلال عام. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بمعدل 3.7%، وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويميل مسؤولو البنك المركزي إلى التركيز على التضخم الأساسي كمؤشر أفضل للاتجاهات طويلة المدى.

وارتفع مؤشر الأسعار للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.1%، مقارنة بتقديرات داو جونز لزيادة قدرها 3%.

وتترقب الأسواق متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض سعر الفائدة القياسي. ويتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدد ما تتقاضاه البنوك من بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة، بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ حوالي 23 عامًا، على الرغم من أن الفيدرالي لم يرفع سعر الفائدة منذ يوليو 2023.

قال مدير التداول في " تي دي آر كابيتال - TDR Capital، سيف قدورة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أنه من الممكن أن يبدأ المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في وقت مبكر قبل الفيدرالي الأميركي.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأميركي ستتضح الصورة لديه مع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس غدا الجمعة.

وبين أنه معدل التضخم في أميركا مازال بعيد عن مستهدف الفيدرالي عند 2% وهو ما يدعم عدم خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من العام الجاري.

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