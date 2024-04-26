بنك اليابان المركزي يقرر الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير

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أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة أنه قرر الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير مع تثبيت سعر الفائدة بينما خفض تقييمه لاقتصاد البلاد.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع للجنة السياسات استمر يومين إن محافظ بنك اليابان كازو أويدا وزملاءه الثمانية صوتوا بالإجماع بالإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق يتراوح بين صفر و0.1% متمسكين بالسياسة التي اعتمدها البنك في مارس الماضي بعدما رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما.

وأضاف البيان أن البنك المركزي سيواصل أيضا شراء سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات تماشيا مع قرار مارس الماضي.

وقال بنك اليابان في تقرير التوقعات الذي تم اعتماده في اجتماع لجنة السياسات انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8% في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل الجاري مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 1.2% في يناير الماضي.

ورجح البنك أن يستمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في النمو بوتيرة أعلى من معدل نموه المحتمل مع نمو الاقتصادات الخارجية بشكل معتدل.

ورفع بنك اليابان توقعاته للتضخم الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة المتقلبة الأسعار للعام المالي 2024 إلى 2.8% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.4% مشيرا أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في العامين الماليين 2025 و2026 بنسبة 1.9%.

وفيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد التوقعات قال البنك إنه "لا تزال هناك شكوك كبيرة تحيط بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان بما في ذلك التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج والتطورات المتعلقة بأسعار السلع الأساسية وتحديد الأجور والأسعار للشركات المحلية".

وأشار التقرير إلى أنه "في ظل هذه الظروف من الضروري إيلاء الاهتمام الواجب للتطورات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان".