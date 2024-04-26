مصر تبحث مع شركة كورية تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي لتوزيع قطع غيار السفن

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قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الجمعة إن رئيس الهيئة أسامة ربيع بحث خلال مع شركة هيونداي كوربيريشن الكورية الجنوبية رؤية القناة للتحول إلى مركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار اللازمة للسفن العابرة عند مدخليها الشمالي والجنوبي.

وذكرت الهيئة في بيان أن ربيع ناقش مع مسؤولين بالشركة خلال زيارته لكوريا الجنوبية آليات التعاون المشترك في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية، والاستفادة مما يتيحه التعاون من فرص نقل التكنولوجيا المتطورة وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات المباشرة لمشروعات قناة السويس.

وعبر ونكاب كيم نائب رئيس مجلس إدارة هيونداي كوربريشن عن تطلعه لتعزيز التعاون التجاري مع قناة السويس، وضخ استثمارات كورية لمشروعات القناة من خلال دراسة واستكشاف أوجه التعاون المتاحة، بحسب البيان، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي بيان منفصل، قالت هيئة قناة السويس إن ربيع ناقش أيضا مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية جيونغ إن كيو التعاون لبناء وحدات بحرية معاونة صديقة للبيئة للعمل لصالح الهيئة.

وأضافت أن الجانبين بحثا كذلك بناء محطة لتموين السفن بالغاز الطبيعي، وتحويل بعض المعدات والوحدات البحرية التابعة للهيئة للعمل بالغاز بما يتماشى مع توجهها للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء".

وكانت هيئة قناة السويس أفادت يوم الأربعاء الماضي بأن ربيع بحث سبل التعاون في مجال بناء السفن والوحدات البحرية مع الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة بارك جونغ كوك، وذلك على هامش جولته التفقدية بالترسانة بمدينة أولسان في كوريا الجنوبية.