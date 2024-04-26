وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي قوي وكل الخيارات متاحة أمام قدرة الصين المفرطة
أكدت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توفر مزيد من البيانات
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قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، لرويترز اليوم الخميس إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والتي جاءت أضعف من المتوقع.
وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.
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وذكرت يلين أيضا خلال مقابلة مع رويترز نكست تناولت موضوعات كثيرة أن المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد تحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.
وأضافت يلين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توفر مزيد من البيانات وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل "غير المألوفة" إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.
وتابعت يلين في المقابلة "يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية"، وذلك ردا على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي.
ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4% التي قدرها اقتصاديون وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضا تزايدا مقلقا في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7% على أساس سنوي بعد ارتفاعه اثنين% في الربع الأخير من 2023.
وقللت يلين من ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند 2%.
وقالت يلين "الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية".
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