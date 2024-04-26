"السعودي للتنمية" يوقع اتفاقا لتمويل إنشاء مدينة صناعية في سلطنة عمان

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وقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العمانية يوم الخميس لتمويل مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية في السلطنة عبر منحة بقيمة 40 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان على منصة إكس إن المذكرة وقعها الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد مع وزير المالية في السلطنة سلطان الحبسي.

وأضاف أن المذكرة تهدف إلى "تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية من خلال إنشاء مدينة متكاملة بكافة خدمات البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير مختلف الصناعات في ولاية المضيبي، وذلك لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان"، وكالة أنباء العالم العربي.