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اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية (المصدر- واس)
اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية من الرياض (المصدر- واس)
اقتصاد

الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية يستعرض أهم الطرق إلى الازدهار وتحدي الفقر

الفقر المتعدد الأبعاد من أكبر التحديات التي تواجه أعضاء البنك

دبي - العربية.نت
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أكد مشاركون في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية الجهود المشتركة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المستدام في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للإسهام في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التقدم والازدهار الشامل.

وعد المشاركون في جلسة حوارية اليوم السبت بعنوان "الطريق إلى الازدهار: الفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، الفقر المتعدد الأبعاد من أكبر التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، متناولين جوانب الفقر ومنها الفقر في مجالات التعليم والصحة والدخل والتمكين الاقتصادي، مما يجعله تحدياً شاملاً يتطلب إستراتيجيات تنموية شاملة ومتكاملة لمعالجته.

ونوه المشاركون بأهمية توفير سياسات وإستراتيجيات تتمتع بتنظيم وتنسيق مركزي، مما يضمن توجيه الموارد والجهود بشكل فعال لمواجهة الفقر بشكل عام، وتشجيع المشاركة المجتمعية وتمكين الهياكل المحلية لتطوير حلول محلية ملائمة لظروف كل منطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرياض اقتصاد اقتصاد انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرياض

وتناولت الجلسة إمكانيات الأفراد في تقديم بعض الخيارات في مؤشرات الفقر المختلفة من خلال الإسهام في تحليل البيانات المحلية وتوفير المعلومات الدقيقة لتحديد الاحتياجات وتحديد الحلول الفعالة، وتشجيع مشاركة العديد من الأشخاص واستخدام البيانات المحلية والتي تساعد في تعزيز التوجهات وتحديد الأولويات لمكافحة الفقر بشكل أفضل.

وعد المشاركون في الجلسة التمويل الإسلامي الربحي وسيلة مهمة لتوفير التمويل المستدام لمكافحة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي في البلدان الإسلامية والدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتحقيق الأليات الفعالة لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارات الاجتماعية التي تعزز التنمية المستدامة وتعمل على تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

وأشار المتحدثون إلى أن الفقر يؤثر على استقرار المجتمعات ويمكن أن يسهم في زيادة مستويات التوتر وعدم الاستقرار فعلياً، وأن تحقيق السلام يتطلب مكافحة الفقر وتعزيز التنمية والقضاء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الفقر، مؤكدين أن فرص العمل، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز حقوق الإنسان، تسهم في توفير تحقيق السلام والاستقرار، وتحسن ظروف معيشة الفرد وتعزز فرص النمو الاقتصادي.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م في العاصمة الرياض خلال الفترة من السبت وحتى الثلاثاء 27-30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه والتي تخللها عمل متواصل بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.

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