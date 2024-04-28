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اتفاقية الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لتنظيم مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض
أثناء توقيع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لاتفاقية تنظيم مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض
اقتصاد السعودية

الرياض تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. نوفمبر المقبل

المؤتمر يناقش اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية وتحفيزه في عدد من القطاعات المحلية والعالمية

دبي - العربية.نت
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وقعت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، لاستضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال الفترة 25 - 27 نوفمبر 2024 في الرياض، وذلك في إطار حرص المملكة على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في قطاع الاستثمار، مما يؤكد موقع المملكة بصفته مركز استثمار عالميا للترويج لبيئة الأعمال الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار المختلفة حول العالم.

كما تجسد استضافة الرياض للمؤتمر العالمي المكانة الاقتصادية التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تأتي هذه الاستضافة تأكيدًا لدور المملكة المحوري على المستوى العالمي والإقليمي، ودورها في صناعة القرار، وموقعها الإستراتيجي.

ويعد المؤتمر منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المحلية والعالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما سيسلط المؤتمر الضوء على ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.

يذكر أن مؤتمر الاستثمار العالمي الذي تنظمه الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار منذ عام 1995، هو منتدى تجتمع فيه وكالات ترويج الاستثمار لمناقشة ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي قد تؤثر في تدفقات الاستثمارات العالمية.

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