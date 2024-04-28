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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اقتصاد مصر

السيسي يتحدث عن وظيفة راتبها 100 ألف دولار شهريًا

أكد على ضرورة التركيز على التعليم الرقمي والمجالات الجديدة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات

دبي - العربية.نت
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شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التركيز على التعليم الرقمي والمجالات الجديدة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمكن من الحصول على وظيفة يصل عائدها الشهري إلى عشرات آلاف من الدولارات شهريًا.

وقال السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1" مخاطبًا المصريين: "أجرينا اختبارات لتعيين شريحة من المتعلمين بهذا التعليم (الرقمي).. كنت آمل أن يتكلف الواحد حوالي 30 أو 40، أو حتى 60 ألف دولار حتى يتعلم هذا التعليم.. واليوم لو فيه 2000 أو 3 آلاف مستعدين طبقا لهذه المعايير سيتم تعليمه".

وأضاف الرئيس المصري أن هذه الوظائف يمكن القيام بها من المنزل، ويصل الراتب فيها إلى 30 ألف دولار في الشهر، وقد يرتفع إلى 100 ألف دولار.

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وقال السيسي: "نحتاج إلى ما يتراوح بين 100 مليار إلى 300 مليار دولار بمجالات التكنولوجية الحديثة، لأن حجم إنفاق دولة كبيرة جدا مثل مصر ومتطلباتها كثيرة ولن تستطيع إنتاج كل ما يحتاجه الناس".

وأوضح أنه "في الماضي كانت مصر تحفظ بياناتها في الخارج بمبالغ طائلة، لكن الآن استطاعت الحكومة توطين بياناتها على أراضيها".

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