إيطاليا تستدعي السفير الروسي بعد تأميم فرع لمجموعة أريستون

3 دقائق للقراءة

استدعت إيطاليا السفير الروسي يوم السبت بعدما أعلنت موسكو أنها وضعت فرع مجموعة "أريستون تيرمو غروب" (Ariston Thermo Group) تحت سيطرة شركة الطاقة العامة الروسية العملاقة "غازبروم"، كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني.

وكتب تاياني على منصة إكس أن "الحكومة تطالب بتوضيح بشأن تأميم مجموعة أريستون تيرمو غروب" المتخصصة في معدات التدفئة وإنتاج الماء الساخن.

وأضاف "نعمل أيضًا مع بروكسل بالتنسيق مع ألمانيا" بعدما استهدفت مجموعة "بوش" أيضًا.

في رسالة أخرى، قال تاياني إنه تحدث مع مسؤولي أريستون وأن روما "تقف إلى جانب الشركات، ومستعدة لحمايتها في جميع الأسواق الدولية".

ودان متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي التدبير معتبرا أنه يشكل "دليلا إضافيا على تجاهل روسيا للقوانين والأنظمة الدولية"، وحضّ موسكو على التراجع عنه.

وتم إضفاء طابع رسمي على وضع اليد بموجب مرسوم روسي نُشر يوم الجمعة، مع أنه مؤرخ الخميس، ووقعه الرئيس فلاديمير بوتين.

ويقضي النص بنقل السيطرة على 100% من أسهم أريستون في الشركات الروسية - "أريستون تيرمو روس" (Ariston Thermo Rus) المملوكة لـ"اريستون هولدينغ إن في" (Ariston Holding NV) و "بي إس إتش" (BSH) للأجهزة المنزلية المملوكة لـ"بي إس إتش هاوسغيراتي" (BSH Hausgerate GmbH)الألمانية - إلى "غازبروم للأنظمة المنزلية" التابعة لمجموعة غازبروم الحكومية العملاقة.

وفي بيان أصدرته، أشارت أريستون إلى أنها تنشط في روسيا منذ نحو 20 عاما وأن علاقاتها بالمؤسسات المحلية كانت جيدة جدا.

وقالت إن القرار "فاجأها بشدة" وجاء من دون إشعار مسبق.

وأشارت إلى أنها "بانتظار تفسير للإجراء غير المتوقع، وتجري تقييما لتداعياته لا سيما من وجهتي نظر الحوكمة والإدارة".

منذ غزو أوكرانيا، وضعت موسكو اليد على فروع عدد من الشركات الغربية من بينها دانون وشركة صناعة البيرة الدنماركية كارلسبرغ، ووضعتها تحت ما تصفه بـ"السيطرة الموقتة".

وقدمت هذه الإجراءات على أنها رد على العقوبات الغربية المفروضة على الشركات الروسية. ومن جانبهم، دان المسؤولون الغربيون وبعض هذه الشركات "تأميم" موسكو للملكية الخاصة.

تمتلك مجموعة أريستون منشأة لتصنيع أجهزة تسوّق محليا لتسخين المياه تقع خارج سانت بطرسبرغ، تشغّل نحو 200 موظف بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت الشركة إلى وجود مركز لتطوير المنتجات ومكتب رئيسي تجاري في موسكو، لتنسيق عمل نحو 100 موظف ينشطون أيضا في فروع تجارية محلية في جميع أنحاء روسيا.

وقالت إن حجم أعمال المجموعة بلغ نحو 100 مليون يورو في روسيا في السنة المالية2023، وإن لديها "قاعدة أصول كبيرة".

ويوم السبت قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "روسيا تثبت أنها لاعب لا يمكن التنبؤ بخطواته أيضا في المجال الاقتصادي، وقد خلقت مناخا تجاريا تعسفيا وعدائيا تجاه مستثمرين أجانب".

وأضاف "يحضّ الاتحاد الأوروبي روسيا على التراجع عن هذه التدابير والسعي إلى حلول مقبولة مع الشركات الأوروبية المستهدفة بها".

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس بهذا الشأن، أشارت "بي اس اتش هاوسغيراتي إلى أنها "على تواصل مع الجهة الإدارية التي تم تعيينها" أي غازبروم للأنظمة المنزلية. وأوضحت الشركة الألمانية أنه يتعذّر عليها الإدلاء بمزيد من التعليقات حاليا.