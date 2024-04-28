بنك الكويت الوطني: السوق المصرية إحدى أكثر الأسواق ربحية

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قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر، إن البنك ملتزم بتنمية عملياته في السوق المصرية باعتبارها إحدى أكثر الأسواق ربحية بالنسبة له.

وقال الصقر رداً على أسئلة في مؤتمر المحللين الذي عقدته الشركة عن الربع الأول من 2024 والتي نُشر نصها على بورصة الكويت اليوم الأحد "بالنسبة إلى مصر فقد شهدنا مؤخرا مؤشرات على الاستقرار الاقتصادي، حيث يعتبر الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصادات في المنطقة ويتمتع بإمكانيات نمو هائلة".

وأضاف: "بمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، نعتقد أن هناك فرص نمو كبيرة داخل مصر، وسنظل متفائلين في هذا الصدد"، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف الصقر أنه فيما يتعلق بالمخصصات، فإن محفظة القروض في مصر تظل جيدة للغاية وكذلك من حيث جودة الأصول. وكانت تكلفة المخاطر في نهاية العام الماضي في مصر أقل من 1%، على وجه التحديد 0.9%، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 0.9% في حين بلغت حوالي واحدا بالمئة خلال العام الماضي.

وقال الصقر "في هذه المرحلة لسنا قلقين بشأن جودة الائتمان في محفظة قروضنا في مصر".

من جانبه قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي إن تخفيض قيمة العملة المصرية أثر على نمو الأصول والمطلوبات بالدينار الكويتي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك التجارية بخفض سعر صرف الجنيه في السادس من مارس/آذار ليتداول دون مستوى 50 جنيها للدولار مقابل مستوى ثابت عند 31 جنيها تقريبا قبل ذلك.