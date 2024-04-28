ترقب قرار الفيدرالي هذا الأسبوع مع زيادة التوقعات بخفض الفائدة مرة واحدة فقط في 2024

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سيكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي للمستثمرين هذا الأسبوع، حيث تبحث وول ستريت عن أدلة حول صحة الاقتصاد الأميركي وإمكانية تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. علاوة على ذلك، سيتم إصدار أحدث بيانات سوق الوظائف في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع المزيد من الأرباح الضخمة.

سجلت الأسهم أسبوعًا إيجابيا حتى جلسة يوم الجمعة، حيث أنهى مؤشر S&P 500 سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، وسجل مؤشر ناسداك المركب أول أسبوع إيجابي له منذ خمسة أسابيع. وتأتي هذه المكاسب على خلفية بعض نتائج الأرباح القوية من شركتي "ألفابيت" و"مايكروسوفت"، الشركة الأم لشركة "غوغل"، من بين شركات أخرى، والتي ساعدت في تعويض المخاوف المستمرة من التضخم المستمر.

يشكل ارتفاع معدلات التضخم بشكل متزايد على السوق حيث يعيد المستثمرون تقييم افتراضاتهم بشأن ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة.

تُظهر أداة "FedWatch" التابعة لمجموعة "CME" أن الأسواق تقوم الآن بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في عام 2024. وهذا يمثل انخفاضًا حادًا عن التخفيضات الستة أو السبعة في أسعار الفائدة التي توقعها المستثمرون في هذا العام.

كتب ديفيد ألكالي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في "Lazard Asset Management"، في إشارة إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "3 أشهر متتالية من التضخم الأعلى من المأمول تتحدى فكرة أن هذا تقلب موسمي، كما اعترف باول". "في أحسن الأحوال، فإنه يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة. وفي أسوأ الأحوال، فهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إبطاء الاقتصاد.

أسعار الفائدة

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، لكن المستثمرين سوف يقومون بتحليل تصريحات باول بعد الاجتماع لمعرفة ما إذا كان قد تحول إلى المزيد من تشدد السياسة النقدية بعد البيانات الأخيرة.

وقال بريان نيك، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد "ماكرو"، عن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي: "إذا كنت تحكم فقط على الخطب العامة التي سمعناها منذ اجتماعهم في مارس، فمن المرجح أن يصبحوا أكثر تشدداً بشكل متزايد". "إنهم لا يصدرون توقعات جديدة، لكن من المؤكد أنك ستسمع المزيد من الحذر بشأن التضخم من رئيس مجلس الإدارة."

إن الموقف الصارم ضد التضخم من قبل باول يمكن أن يثير قلق المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول ستؤدي إلى حدوث تصدعات في الاقتصاد الذي ظل صامدًا حتى الآن.

وسيراقب بعض المستثمرين أيضًا لمعرفة ما إذا كان من الممكن إعادة فكرة رفع أسعار الفائدة إلى الطاولة.

وأشار مات ستاكي، كبير مديري محفظة الأسهم في شركة "Northwestern Mutual Wealth Management"، إلى أن فكرة رفع أسعار الفائدة في مواجهة اقتصاد لا يزال مرنًا أصبحت في ذهن السوق بشكل متزايد.

وظائف شهر إبريل

سيحصل المستثمرون أيضًا على تحديث بشأن قطاع العمالة الأسبوع المقبل، مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل يوم الجمعة.

ووفقا لمؤشر داو جونز، يتوقع الاقتصاديون إضافة 250 ألف وظيفة خلال الشهر. وسيكون ذلك انخفاضًا عن شهر مارس عندما أضاف الاقتصاد الأميركي 303 ألف وظيفة.

حتى الآن، شجعت سوق العمل المرنة بشكل مدهش المستثمرين على أن الأميركيين قادرون على تحمل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة - فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع اليومية. لكن التصدعات المفاجئة في صورة التوظيف قد تكون مثيرة للقلق بالنسبة للمستثمرين.

"هل سنرى في الوقت نفسه أدلة مستمرة على أن سوق العمل أصبح أكثر ليونة بعض الشيء، في حين يظل التضخم هو العامل المهيمن الذي يدفع الأسواق يومًا بعد يوم؟" قال نيك من معهد "ماكرو". "هذا ليس مكانًا مريحًا بشكل خاص لتواجد بنك الاحتياطي الفيدرالي."

سيزداد موسم أرباح الشركات أيضًا في الأسبوع المقبل مع استعداد عدد كبير من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين لتقديم تقاريرها. ومن الجدير بالذكر أن شركتي "أمازون" و"أبل" الضخمتين ستعلنان عن أرباحهما يومي الثلاثاء والخميس على التوالي. كان أداء شركة "Apple" أقل من المتوقع هذا العام، حيث تراجعت بأكثر من 11%. وفي مكان آخر، من المقرر أن تعلن شركة "Super Micro Computer"، المستفيدة من الذكاء الاصطناعي والتي ارتفعت بنسبة 196% هذا العام، عن نتائجها يوم الثلاثاء.