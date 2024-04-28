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موسكو روسيا اقتصاد مناسبة ( أ ب )
من العاصمة الروسية موسكو - (أ ب)
اقتصاد روسيا

روسيا تمدد شرط بيع عوائد النقد الأجنبي حتى نهاية أبريل 2025

تلزم شركات التصدير بإيداع ما لا يقل عن 80% من العملات الأجنبية المكتسبة لدى البنوك الروسية

موسكو – رويترز
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قالت الحكومة الروسية يوم السبت، إنها ستمدد العمل بالضوابط على رأس المال التي تساعد في دعم الروبل لمدة عام حتى 30 أبريل/نيسان 2025.

كما مددت الحكومة فترة إيداع إيرادات النقد الأجنبي إلى 120 يوما بدلا من 90 يوما من تاريخ تسليم البضائع إلى المشتري.

وتلزم الضوابط، التي تم فرضها لأول مرة بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، العشرات من شركات التصدير التي لم يتم الكشف عنها بإيداع ما لا يقل عن 80% من العملات الأجنبية المكتسبة لدى البنوك الروسية، ثم بيع ما لا يقل عن 90% من تلك العائدات في السوق المحلية في غضون أسبوعين.

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ويعبر البنك المركزي الروسي منذ فترة طويلة عن شكوكه في فعالية هذه الضوابط، واختلف علنا مع الحكومة حول هذه المسألة.

وتم فرض الضوابط مع تراجع الروبل وتجاوزه عتبة 100 مقابل الدولار وسعي السلطات إلى استعادة السيطرة على سوق الصرف الأجنبي. ويتم تداول الروبل الآن بالقرب من 92 مقابل الدولار.

وتقول الحكومة إن الضوابط تقلل من مخاطر انخفاض قيمة الروبل في حين يعتقد البنك المركزي أن أسعار الفائدة المرتفعة التي استقرت عند 16% يوم الجمعة الماضي وعائدات التصدير القوية في صيف 2023 كانت أكثر دعما للروبل.

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